Nike Academy+
Dri-FIT 男子速干足球短裤
20% 折让
Nike Academy+ Dri-FIT 男子速干足球短裤采用 Dri-FIT 导湿速干技术，结合出众透气拼接，助你保持干爽和专注，成就非凡。
- 显示颜色： 煤黑/黑/白色/白色
- 款式： HV1827-060
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 双面针织面料，顺滑轻盈
- 网眼布侧上拼接，提升透气性
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 拉链口袋
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
