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Nike Academy "Erling Haaland" 哈兰德足球健身包 - 冲击绿/闪电灰/潘趣红

Nike Academy "Erling Haaland"

哈兰德足球健身包

¥149

Nike Academy "Erling Haaland" 哈兰德足球健身包轻盈简约，可轻松收纳所需物品，助你像精英运动员一样畅快训练。主袋采用可收紧设计，方便存取大件装备；正面左侧设有拉链口袋，让小物件触手可及。


  • 显示颜色： 冲击绿/闪电灰/潘趣红
  • 款式： IR4340-398

Nike Academy "Erling Haaland"

¥149

Nike Academy "Erling Haaland" 哈兰德足球健身包轻盈简约，可轻松收纳所需物品，助你像精英运动员一样畅快训练。主袋采用可收紧设计，方便存取大件装备；正面左侧设有拉链口袋，让小物件触手可及。

产品细节

  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 冲击绿/闪电灰/潘趣红
  • 款式： IR4340-398

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