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Nike Academy "Erling Haaland"
哈兰德足球健身包
13% 折让
Nike Academy "Erling Haaland" 哈兰德足球健身包轻盈简约，可轻松收纳所需物品，助你像精英运动员一样畅快训练。主袋采用可收紧设计，方便存取大件装备；正面左侧设有拉链口袋，让小物件触手可及。
- 显示颜色： 冲击绿/闪电灰/潘趣红
- 款式： IR4340-398
Nike Academy "Erling Haaland"
13% 折让
Nike Academy "Erling Haaland" 哈兰德足球健身包轻盈简约，可轻松收纳所需物品，助你像精英运动员一样畅快训练。主袋采用可收紧设计，方便存取大件装备；正面左侧设有拉链口袋，让小物件触手可及。
产品细节
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 冲击绿/闪电灰/潘趣红
- 款式： IR4340-398
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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