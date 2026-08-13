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Nike Academy "Kylian Mbappé" 姆巴佩足球 - 金属色/翡翠绿/暗褐/波斯紫

Nike Academy "Kylian Mbappé"

姆巴佩足球

¥249

带上这款 Nike Academy "Kylian Mbappé" 姆巴佩足球，在赛场上不断攻入精彩进球。采用革新 OmniSculpt 技术，球皮凹槽设计，带来稳定准确的飞行轨迹。


  • 显示颜色： 金属色/翡翠绿/暗褐/波斯紫
  • 款式： IQ0657-707

Nike Academy "Kylian Mbappé"

¥249

带上这款 Nike Academy "Kylian Mbappé" 姆巴佩足球，在赛场上不断攻入精彩进球。采用革新 OmniSculpt 技术，球皮凹槽设计，带来稳定准确的飞行轨迹。

产品细节

  • 面层材质：橡胶/聚酯纤维/合成革/乙烯基醋纤
  • 显示颜色： 金属色/翡翠绿/暗褐/波斯紫
  • 款式： IQ0657-707

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