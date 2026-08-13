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Nike Academy "Kylian Mbappé"
姆巴佩足球
¥249
带上这款 Nike Academy "Kylian Mbappé" 姆巴佩足球，在赛场上不断攻入精彩进球。采用革新 OmniSculpt 技术，球皮凹槽设计，带来稳定准确的飞行轨迹。
- 显示颜色： 金属色/翡翠绿/暗褐/波斯紫
- 款式： IQ0657-707
Nike Academy "Kylian Mbappé"
¥249
带上这款 Nike Academy "Kylian Mbappé" 姆巴佩足球，在赛场上不断攻入精彩进球。采用革新 OmniSculpt 技术，球皮凹槽设计，带来稳定准确的飞行轨迹。
产品细节
- 面层材质：橡胶/聚酯纤维/合成革/乙烯基醋纤
- 显示颜色： 金属色/翡翠绿/暗褐/波斯紫
- 款式： IQ0657-707
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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