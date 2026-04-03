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Nike Academy Total 90 足球 - 金属色/苜蓿绿/黑

Nike Academy Total 90

足球

¥299

Total 90 系列强势回归。Nike Academy Total 90 足球采用 21 世纪早期设计风格，融合 Total 90 细节，助你屡破球门。


  • 显示颜色： 金属色/苜蓿绿/黑
  • 款式： II3760-707

Nike Academy Total 90

¥299

Total 90 系列强势回归。Nike Academy Total 90 足球采用 21 世纪早期设计风格，融合 Total 90 细节，助你屡破球门。

产品细节

  • 面层材质：橡胶/聚酯纤维/合成革/乙烯基醋纤
  • 显示颜色： 金属色/苜蓿绿/黑
  • 款式： II3760-707

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