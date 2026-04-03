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Nike Academy Total 90
足球
¥299
Total 90 系列强势回归。Nike Academy Total 90 足球采用 21 世纪早期设计风格，融合 Total 90 细节，助你屡破球门。
- 显示颜色： 金属色/苜蓿绿/黑
- 款式： II3760-707
Nike Academy Total 90
¥299
Total 90 系列强势回归。Nike Academy Total 90 足球采用 21 世纪早期设计风格，融合 Total 90 细节，助你屡破球门。
产品细节
- 面层材质：橡胶/聚酯纤维/合成革/乙烯基醋纤
- 显示颜色： 金属色/苜蓿绿/黑
- 款式： II3760-707
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。