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ACG 儿童双肩包 - 浅土褐

ACG

儿童双肩包

¥499
浅土褐
黑

无论是户外探索还是日常出行，这款 ACG 儿童双肩包都能胜任。采用耐用材料，宽敞主袋内设加垫笔记本电脑保护套；两侧水壶口袋设计，便于存放饮品；拉链前袋可安全存放你想要快速轻松取用的小物件。


  • 显示颜色： 浅土褐
  • 款式： IZ8090-104

ACG

¥499

无论是户外探索还是日常出行，这款 ACG 儿童双肩包都能胜任。采用耐用材料，宽敞主袋内设加垫笔记本电脑保护套；两侧水壶口袋设计，便于存放饮品；拉链前袋可安全存放你想要快速轻松取用的小物件。

产品细节

  • 尺寸：279 长 x 152 宽 x 432 高（毫米）
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 浅土褐
  • 款式： IZ8090-104

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