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ACG
大童拒水阔腿长裤
¥569
ACG 大童拒水阔腿长裤采用弹性拒水梭织面料和裤脚收口设计，为户外穿着增添复古风情。阔腿设计，在徒步时提供充裕的活动空间；弹性腰部，塑就舒适贴合感；腰部正面三角形钩环，可挂放钥匙。可搭配其他 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步和户外时光。
- 显示颜色： 浅土褐
- 款式： IZ8089-104
ACG
¥569
ACG 大童拒水阔腿长裤采用弹性拒水梭织面料和裤脚收口设计，为户外穿着增添复古风情。阔腿设计，在徒步时提供充裕的活动空间；弹性腰部，塑就舒适贴合感；腰部正面三角形钩环，可挂放钥匙。可搭配其他 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步和户外时光。
产品细节
- 96% 锦纶/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅土褐
- 款式： IZ8089-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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