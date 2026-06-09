ACG 大童速干针织短袖T恤的款式经典百搭，采用厚实的棉混纺针织面料，舒适耐穿；结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在山间小径上穿行或探索当地公园时保持干爽，尽享户外美好时光。可搭配其他 ACG 下装，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享户外时光。

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