 
第 1 张图片，共 7 张图片
ACG 大童速干针织短袖T恤 - 黑

ACG

大童速干针织短袖T恤

13% 折让

ACG 大童速干针织短袖T恤的款式经典百搭，采用厚实的棉混纺针织面料，舒适耐穿；结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在山间小径上穿行或探索当地公园时保持干爽，尽享户外美好时光。可搭配其他 ACG 下装，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享户外时光。


  • 显示颜色：
  • 款式： IZ7719-010

ACG

13% 折让

ACG 大童速干针织短袖T恤的款式经典百搭，采用厚实的棉混纺针织面料，舒适耐穿；结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在山间小径上穿行或探索当地公园时保持干爽，尽享户外美好时光。可搭配其他 ACG 下装，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享户外时光。

产品细节

  • 64% 棉/36% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IZ7719-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。