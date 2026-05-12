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Nike ACG 大童长袖防晒衣 - 雾灰/浅柠檬黄/山峰白

Nike ACG

大童长袖防晒衣

30% 折让

全天候装备，穿上就去野。想象一下：夜幕降临，树叶沙沙作响，突然之间你看到了一双眼睛。有点吓人，对吧？别担心，那只是袖子背面的夜光图案。Nike ACG 大童长袖防晒衣采用轻盈针织面料，结合防紫外线技术，助你在户外探索时保持舒适。


  • 显示颜色： 雾灰/浅柠檬黄/山峰白
  • 款式： IF1707-078

Nike ACG

30% 折让

全天候装备，穿上就去野。想象一下：夜幕降临，树叶沙沙作响，突然之间你看到了一双眼睛。有点吓人，对吧？别担心，那只是袖子背面的夜光图案。Nike ACG 大童长袖防晒衣采用轻盈针织面料，结合防紫外线技术，助你在户外探索时保持舒适。

其他细节

  • 袖口拇指孔设计，舒适贴合，方便叠穿
  • 潜水式风帽，带来出色包覆效果

产品细节

  • UPF 40+
  • 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 左袖饰有夜光印花图案
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 可机洗
  • 显示颜色： 雾灰/浅柠檬黄/山峰白
  • 款式： IF1707-078

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