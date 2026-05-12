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Nike ACG
大童长袖防晒衣
30% 折让
全天候装备，穿上就去野。想象一下：夜幕降临，树叶沙沙作响，突然之间你看到了一双眼睛。有点吓人，对吧？别担心，那只是袖子背面的夜光图案。Nike ACG 大童长袖防晒衣采用轻盈针织面料，结合防紫外线技术，助你在户外探索时保持舒适。
- 显示颜色： 雾灰/浅柠檬黄/山峰白
- 款式： IF1707-078
Nike ACG
30% 折让
全天候装备，穿上就去野。想象一下：夜幕降临，树叶沙沙作响，突然之间你看到了一双眼睛。有点吓人，对吧？别担心，那只是袖子背面的夜光图案。Nike ACG 大童长袖防晒衣采用轻盈针织面料，结合防紫外线技术，助你在户外探索时保持舒适。
其他细节
- 袖口拇指孔设计，舒适贴合，方便叠穿
- 潜水式风帽，带来出色包覆效果
产品细节
- UPF 40+
- 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 左袖饰有夜光印花图案
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 可机洗
- 显示颜色： 雾灰/浅柠檬黄/山峰白
- 款式： IF1707-078
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。