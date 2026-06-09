ACG 大童阔腿长裤采用弹性梭织面料和裤脚收口设计，为户外穿着增添复古风情。阔腿设计，在徒步时提供充裕的活动空间；弹性腰部，塑就舒适贴合感；腰部正面三角形钩环，可挂放钥匙。可搭配其他 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步和户外时光。

ACG 大童阔腿长裤采用弹性梭织面料和裤脚收口设计，为户外穿着增添复古风情。阔腿设计，在徒步时提供充裕的活动空间；弹性腰部，塑就舒适贴合感；腰部正面三角形钩环，可挂放钥匙。可搭配其他 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步和户外时光。

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