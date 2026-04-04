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Nike ACG
大童防晒长袖上衣
¥399
阳光明媚？尽情出发！Nike ACG 大童防晒长袖上衣采用紫外线防护技术，帮助你在阳光下获得出色包覆。风帽搭配弹性包边设计，塑就舒适感受，拇指孔设计有助于稳固衣袖。
- 显示颜色： 波罗的海蓝/波罗的海蓝/山峰白
- 款式： IH0881-416
Nike ACG
¥399
阳光明媚？尽情出发！Nike ACG 大童防晒长袖上衣采用紫外线防护技术，帮助你在阳光下获得出色包覆。风帽搭配弹性包边设计，塑就舒适感受，拇指孔设计有助于稳固衣袖。
灵感源自多洛米蒂山脉
这款上衣上的图案灵感源自我们的意大利东北部多洛米蒂山脉之旅。我们在那里度过了五天，攀登陡峭山壁、编织花冠。在这一过程中，我们都被这里的美景所惊艳，也被那些神秘生灵的故事所震撼。
轻松叠搭
这款上衣采用休闲剪裁，可内搭打底服，亦可外搭外套。拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖。
产品细节
- UPF 40+
- 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 刺绣 ACG 和耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 波罗的海蓝/波罗的海蓝/山峰白
- 款式： IH0881-416
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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