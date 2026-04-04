Nike ACG

¥399

阳光明媚？尽情出发！Nike ACG 大童防晒长袖上衣采用紫外线防护技术，帮助你在阳光下获得出色包覆。风帽搭配弹性包边设计，塑就舒适感受，拇指孔设计有助于稳固衣袖。

灵感源自多洛米蒂山脉

这款上衣上的图案灵感源自我们的意大利东北部多洛米蒂山脉之旅。我们在那里度过了五天，攀登陡峭山壁、编织花冠。在这一过程中，我们都被这里的美景所惊艳，也被那些神秘生灵的故事所震撼。

轻松叠搭

这款上衣采用休闲剪裁，可内搭打底服，亦可外搭外套。拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖。