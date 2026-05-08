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Nike ACG 大童防晒长袖上衣 - 明绿/黑云衫绿/山峰白

Nike ACG

大童防晒长袖上衣

17% 折让
明绿/黑云衫绿/山峰白
波罗的海蓝/波罗的海蓝/山峰白

阳光明媚？尽情出发！Nike ACG 大童防晒长袖上衣采用紫外线防护技术，帮助你在阳光下获得出色包覆。风帽搭配弹性包边设计，塑就舒适感受，拇指孔设计有助于稳固衣袖。


  • 显示颜色： 明绿/黑云衫绿/山峰白
  • 款式： IH0881-307

Nike ACG

17% 折让

阳光明媚？尽情出发！Nike ACG 大童防晒长袖上衣采用紫外线防护技术，帮助你在阳光下获得出色包覆。风帽搭配弹性包边设计，塑就舒适感受，拇指孔设计有助于稳固衣袖。

灵感源自多洛米蒂山脉

这款上衣上的图案灵感源自我们的意大利东北部多洛米蒂山脉之旅。我们在那里度过了五天，攀登陡峭山壁、编织花冠。在这一过程中，我们都被这里的美景所惊艳，也被那些神秘生灵的故事所震撼。

轻松叠搭

这款上衣采用休闲剪裁，可内搭打底服，亦可外搭外套。拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖。

产品细节

  • UPF 40+
  • 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 刺绣 ACG 和耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 明绿/黑云衫绿/山峰白
  • 款式： IH0881-307

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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