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Nike ACG 大童（女孩）裤裙 - 马拉喀什橙/安全橙/马拉喀什橙/山峰白

Nike ACG

大童（女孩）裤裙

19% 折让

半身裙的外观，短裤的舒适感，助你蓄势待发，轻松应对户外探索。Nike ACG 大童（女孩）裤裙采用轻盈梭织面料，无论阴晴，皆可为你营造舒适感受。还等什么呢？快开启探索之旅！


  • 显示颜色： 马拉喀什橙/安全橙/马拉喀什橙/山峰白
  • 款式： IF8299-833

Nike ACG

19% 折让

半身裙的外观，短裤的舒适感，助你蓄势待发，轻松应对户外探索。Nike ACG 大童（女孩）裤裙采用轻盈梭织面料，无论阴晴，皆可为你营造舒适感受。还等什么呢？快开启探索之旅！

其他细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳，助你打造理想贴合感
  • 四个拉链口袋，方便妥善存放小物件

产品细节

  • 刺绣 ACG 标志
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 马拉喀什橙/安全橙/马拉喀什橙/山峰白
  • 款式： IF8299-833

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品宣传图中展示的口袋拉链头上的拉绳仅供参考，实际产品不包含该拉绳。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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