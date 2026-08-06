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Nike ACG 大童T恤 - 紫檀红

Nike ACG

大童T恤

¥199
紫檀红
白色

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走，一起去寻宝！Nike ACG 大童T恤印有地图，助你展开想象，游走公园、畅玩游乐场或穿越树林，堪称理想的探险搭档。下一次寻宝之旅还可另辟蹊径，寻找藏宝标记！


  • 显示颜色： 紫檀红
  • 款式： DR9602-653

Nike ACG

¥199

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其他细节

  • 针织棉料，柔软轻盈
  • 罗纹领口，可随身体动作灵活伸展
  • 图案的设计灵感源自越野地图和户外地标

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 紫檀红
  • 款式： DR9602-653

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