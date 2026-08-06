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Nike ACG
女子单车短裤
33% 折让
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此配色当前无货
Nike ACG 女子单车短裤为你的户外运动提供有力支撑和舒适感受。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CN7531-010
Nike ACG
33% 折让
随时随地，提供支撑
Nike ACG 女子单车短裤为你的户外运动提供有力支撑和舒适感受。
其他细节
- 单穿或叠搭均可，搭配 2 个口袋，便于在探险时轻松储物
- 该款短裤在美国俄勒冈州进行设计和测试，外观灵感源自太平洋西北地区的树林
产品细节
- 2 个侧边口袋
- 左腿处饰有印花 Nike ACG 标志
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CN7531-010
Nike ACG
Nike All Conditions Gear 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，令你征服或攻克都市中的不良天气条件或地形环境。出色防护面料和透气技术结合，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元存储体验和风格穿搭选择。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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