 
第 1 张图片，共 3 张图片
Nike ACG 女子单车短裤 - 黑/黑

Nike ACG

女子单车短裤

33% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike ACG 女子单车短裤为你的户外运动提供有力支撑和舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CN7531-010

Nike ACG

33% 折让

随时随地，提供支撑

Nike ACG 女子单车短裤为你的户外运动提供有力支撑和舒适感受。

其他细节

  • 单穿或叠搭均可，搭配 2 个口袋，便于在探险时轻松储物
  • 该款短裤在美国俄勒冈州进行设计和测试，外观灵感源自太平洋西北地区的树林

产品细节

  • 2 个侧边口袋
  • 左腿处饰有印花 Nike ACG 标志
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CN7531-010

Nike ACG

Nike All Conditions Gear 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，令你征服或攻克都市中的不良天气条件或地形环境。出色防护面料和透气技术结合，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元存储体验和风格穿搭选择。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。