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Nike ACG
女子短袖T恤
¥299
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此配色当前无货
Nike ACG 女子短袖T恤宽松舒适，质感柔软，可媲美你的挚爱T恤，助力日常探险。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 灰黑/暗烟灰
- 款式： DQ2907-046
Nike ACG
¥299
简约舒适，经典风范
Nike ACG 女子短袖T恤宽松舒适，质感柔软，可媲美你的挚爱T恤，助力日常探险。该产品含有再生聚酯纤维。
宽松版型
宽松版型搭配轻微落肩设计，塑就休闲外观。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 刺绣 ACG 标志
- 面料：63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑/暗烟灰
- 款式： DQ2907-046
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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