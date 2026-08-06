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Nike ACG 女子短袖T恤 - 灰黑/暗烟灰

Nike ACG

女子短袖T恤

¥299

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Nike ACG 女子短袖T恤宽松舒适，质感柔软，可媲美你的挚爱T恤，助力日常探险。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 灰黑/暗烟灰
  • 款式： DQ2907-046

Nike ACG

¥299

简约舒适，经典风范

Nike ACG 女子短袖T恤宽松舒适，质感柔软，可媲美你的挚爱T恤，助力日常探险。该产品含有再生聚酯纤维。

宽松版型

宽松版型搭配轻微落肩设计，塑就休闲外观。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 刺绣 ACG 标志
  • 面料：63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灰黑/暗烟灰
  • 款式： DQ2907-046

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