Nike ACG

¥569 ¥849 32% 折让

Nike ACG 女子高腰防晒速干长裤采用宽松版型和轻盈的防紫外线面料，为你的冒险之旅缔造舒适感受和出众包覆效果。

自然环境实测，灵感源自阿拉斯加州 为汲取设计灵感和深刻见解，ACG 团队深入阿拉斯加州的严寒世界，穿梭于冰封河流、浓雾和冰川之间。这段旅程让他们明确了需求，打造出一款既百搭又舒适的长裤。 舒适贴合 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感。裤管口松紧抽绳设计，可轻松调整造型。 安心收纳 两个拉链插手口袋和一个按扣式后袋，提供充裕收纳空间。经典 ACG 三角形钩环，便于固定钥匙。