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ACG
托特包
¥899
来去自如，ACG 托特包专为往返途中携带装备而设计。采用 X-Pac® 不易撕裂材料，配备宽敞主袋，可容纳大件物品。拉链口袋、内置网眼布口袋、三角钩环和织带挂环，实现多样收纳方式，畅行无忧。
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： IM2516-100
ACG
¥899
来去自如，ACG 托特包专为往返途中携带装备而设计。采用 X-Pac® 不易撕裂材料，配备宽敞主袋，可容纳大件物品。拉链口袋、内置网眼布口袋、三角钩环和织带挂环，实现多样收纳方式，畅行无忧。
有序收纳
大容量托特包自然少不了更多的口袋，这款包也不例外。标志后方设有一个隐藏式拉链口袋。主袋内部设有一个拉链口袋和两个网眼布插袋。外侧配有织带挂环，可用于挂放钩环。
户外专属
X-Pac®——听起来很酷，对吧？简言之，这是一种轻盈耐用的不易撕裂材料。底部采用涂层设计，令关键部位结实耐用。
匠心细节
肩带采用坚固缝线，搭配按扣，确保稳固贴合。顶部开口搭配可调节固定带和插扣设计，营造稳固感受。
产品细节
- ACG 三角钩环
- 尺寸：76 长 x 29 宽 x 40 高（厘米）
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： IM2516-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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