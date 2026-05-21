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ACG 托特包 - 白色/黑/黑

ACG

托特包

¥899

来去自如，ACG 托特包专为往返途中携带装备而设计。采用 X-Pac® 不易撕裂材料，配备宽敞主袋，可容纳大件物品。拉链口袋、内置网眼布口袋、三角钩环和织带挂环，实现多样收纳方式，畅行无忧。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： IM2516-100

ACG

¥899

来去自如，ACG 托特包专为往返途中携带装备而设计。采用 X-Pac® 不易撕裂材料，配备宽敞主袋，可容纳大件物品。拉链口袋、内置网眼布口袋、三角钩环和织带挂环，实现多样收纳方式，畅行无忧。

有序收纳

大容量托特包自然少不了更多的口袋，这款包也不例外。标志后方设有一个隐藏式拉链口袋。主袋内部设有一个拉链口袋和两个网眼布插袋。外侧配有织带挂环，可用于挂放钩环。

户外专属

X-Pac®——听起来很酷，对吧？简言之，这是一种轻盈耐用的不易撕裂材料。底部采用涂层设计，令关键部位结实耐用。

匠心细节

肩带采用坚固缝线，搭配按扣，确保稳固贴合。顶部开口搭配可调节固定带和插扣设计，营造稳固感受。

产品细节

  • ACG 三角钩环
  • 尺寸：76 长 x 29 宽 x 40 高（厘米）
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： IM2516-100

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