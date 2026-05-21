X-Pac®——听起来很酷，对吧？简言之，这是一种轻盈耐用的不易撕裂材料。底部采用涂层设计，令关键部位结实耐用。

大容量托特包自然少不了更多的口袋，这款包也不例外。标志后方设有一个隐藏式拉链口袋。主袋内部设有一个拉链口袋和两个网眼布插袋。外侧配有织带挂环，可用于挂放钩环。

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