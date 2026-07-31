 
第 1 张图片，共 5 张图片
ACG 收纳袋（ 3 个） - 黑/安全橙/山峰白

ACG

收纳袋（ 3 个）

¥249
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

每一次远离城市的探险，都离不开周密规划。而这份规划，当然也包括携带哪些装备，以及如何妥善收纳。ACG 收纳袋（ 3 个）为你提供多样选择——确切地说是三种选择，包括三个不同容量的收纳袋。每款收纳袋均采用轻盈耐用的不易撕裂面料。袋口可用弹性抽绳束紧，方便妥善收纳你的基本装备，不让它们变成荒野的遗失之物。


  • 显示颜色： 黑/安全橙/山峰白
  • 款式： IM5022-010

ACG

¥249

每一次远离城市的探险，都离不开周密规划。而这份规划，当然也包括携带哪些装备，以及如何妥善收纳。ACG 收纳袋（ 3 个）为你提供多样选择——确切地说是三种选择，包括三个不同容量的收纳袋。每款收纳袋均采用轻盈耐用的不易撕裂面料。袋口可用弹性抽绳束紧，方便妥善收纳你的基本装备，不让它们变成荒野的遗失之物。

产品细节

  • 三个不同容量的收纳袋，且每种尺寸各一个
  • 小：12 长 x 12 宽 x 23 高（厘米） 中：14 长 x 14 宽 x 26 高（厘米） 大：17 长 x 17 宽 x 36 高（厘米）
  • 包 1/包 2/包 3：面料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/安全橙/山峰白
  • 款式： IM5022-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。