每一次远离城市的探险，都离不开周密规划。而这份规划，当然也包括携带哪些装备，以及如何妥善收纳。ACG 收纳袋（ 3 个）为你提供多样选择——确切地说是三种选择，包括三个不同容量的收纳袋。每款收纳袋均采用轻盈耐用的不易撕裂面料。袋口可用弹性抽绳束紧，方便妥善收纳你的基本装备，不让它们变成荒野的遗失之物。

显示颜色： 黑/安全橙/山峰白

款式： IM5022-010