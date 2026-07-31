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ACG
收纳袋（ 3 个）
¥249
每一次远离城市的探险，都离不开周密规划。而这份规划，当然也包括携带哪些装备，以及如何妥善收纳。ACG 收纳袋（ 3 个）为你提供多样选择——确切地说是三种选择，包括三个不同容量的收纳袋。每款收纳袋均采用轻盈耐用的不易撕裂面料。袋口可用弹性抽绳束紧，方便妥善收纳你的基本装备，不让它们变成荒野的遗失之物。
- 显示颜色： 黑/安全橙/山峰白
- 款式： IM5022-010
ACG
¥249
每一次远离城市的探险，都离不开周密规划。而这份规划，当然也包括携带哪些装备，以及如何妥善收纳。ACG 收纳袋（ 3 个）为你提供多样选择——确切地说是三种选择，包括三个不同容量的收纳袋。每款收纳袋均采用轻盈耐用的不易撕裂面料。袋口可用弹性抽绳束紧，方便妥善收纳你的基本装备，不让它们变成荒野的遗失之物。
产品细节
- 三个不同容量的收纳袋，且每种尺寸各一个
- 小：12 长 x 12 宽 x 23 高（厘米） 中：14 长 x 14 宽 x 26 高（厘米） 大：17 长 x 17 宽 x 36 高（厘米）
- 包 1/包 2/包 3：面料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/安全橙/山峰白
- 款式： IM5022-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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