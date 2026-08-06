Nike ACG

¥299

包覆效果随心调节

无论是远足还是冒险，Nike ACG 渔夫运动帽皆可带来出色包覆效果。可调式下巴固定带，佩戴舒适，尽显低调风范。背面附有钩环，以便在不戴时将运动帽挂于背包上。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该州辽阔的荒野和多变的气候为这款渔夫运动帽的外观和设计初衷提供了灵感。

应对不良天气

筒状设计在 GORE-TEX INFINIUM™ 面料的加持下塑就轻盈防护性能。抗水帽檐为面部提供防护。汗带设计，助你保持干爽舒适。