第 1 张图片，共 2 张图片
Nike ACG
渔夫运动帽
¥299
售罄：
此配色当前无货
无论是远足还是冒险，Nike ACG 渔夫运动帽皆可带来出色包覆效果。可调式下巴固定带，佩戴舒适，尽显低调风范。背面附有钩环，以便在不戴时将运动帽挂于背包上。
- 显示颜色： 土绿/石绿
- 款式： DH3334-365
Nike ACG
¥299
包覆效果随心调节
无论是远足还是冒险，Nike ACG 渔夫运动帽皆可带来出色包覆效果。可调式下巴固定带，佩戴舒适，尽显低调风范。背面附有钩环，以便在不戴时将运动帽挂于背包上。
经美国西北地区测试
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该州辽阔的荒野和多变的气候为这款渔夫运动帽的外观和设计初衷提供了灵感。
应对不良天气
筒状设计在 GORE-TEX INFINIUM™ 面料的加持下塑就轻盈防护性能。抗水帽檐为面部提供防护。汗带设计，助你保持干爽舒适。
其他细节
- 可调式下巴固定带搭配栓扣，营造舒适贴合感受
- 背面钩环有助将运动帽固定在背包上
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 土绿/石绿
- 款式： DH3334-365
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。