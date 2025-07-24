Nike ACG
男子徒步短裤
20% 折让
Nike ACG 男子徒步短裤富有弹性，助你随时开启户外探索之旅。 臀部和大腿部位采用宽松设计，营造充裕活动空间，助你自如畅动。 灵活胯下拼接设计，助你畅动无拘，轻松驾驭崎岖路况。
- 显示颜色： 热情红/浅黄褐/山峰白
- 款式： FN2431-633
Nike ACG
20% 折让
Nike ACG 男子徒步短裤富有弹性，助你随时开启户外探索之旅。 臀部和大腿部位采用宽松设计，营造充裕活动空间，助你自如畅动。 灵活胯下拼接设计，助你畅动无拘，轻松驾驭崎岖路况。
其他细节
- 梭织面料富有弹性，助你自如畅动
- 实用拉链口袋，帮助安全存储越野基本物品
- 双腿内侧采用灵活胯下拼接设计，可在蹲下或坐下时提供充裕空间
- 轻盈织带腰带搭配快速脱卸钩扣设计，可供自主调节贴合效果
产品细节
- 后身拉链口袋
- 腰部右侧挂环搭配 ACG 钩环
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 热情红/浅黄褐/山峰白
- 款式： FN2431-633
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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