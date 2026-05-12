不仅耐穿，而且拒水？是的，这就是我想要的。Nike ACG 男子拒水越野跑步夹克采用不易撕裂拒水梭织面料，有助于抵御微雨侵袭。不穿时可将夹克收纳至胸前口袋中，方便携带。

当你不再需要这件夹克时，可将其收纳至胸前拉链口袋中，实现紧凑收纳。

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