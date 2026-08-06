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Nike ACG 男子整版印花长袖T恤 - 旅行黄/浅薄荷绿/篝火橙

Nike ACG

男子整版印花长袖T恤

¥399

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Nike ACG 男子整版印花长袖T恤采用厚实面料，结合宽松版型，打造轻松穿搭体验；整版印花醒目吸睛，灵感源自玄武岩上堆积的雪花，重现西北地区喀斯喀特山脉中常见的美丽景观。


  • 显示颜色： 旅行黄/浅薄荷绿/篝火橙
  • 款式： DV9664-719

Nike ACG

¥399

Nike ACG 男子整版印花长袖T恤采用厚实面料，结合宽松版型，打造轻松穿搭体验；整版印花醒目吸睛，灵感源自玄武岩上堆积的雪花，重现西北地区喀斯喀特山脉中常见的美丽景观。

其他细节

  • 厚实混纺针织面料垂坠挺括，打造优质外观和质感
  • 宽松版型结合落肩设计，塑就休闲舒适的日常穿着体验

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 罗纹领口与袖口
  • 面料：63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 旅行黄/浅薄荷绿/篝火橙
  • 款式： DV9664-719

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