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Nike ACG
男子整版印花长袖T恤
¥399
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此配色当前无货
Nike ACG 男子整版印花长袖T恤采用厚实面料，结合宽松版型，打造轻松穿搭体验；整版印花醒目吸睛，灵感源自玄武岩上堆积的雪花，重现西北地区喀斯喀特山脉中常见的美丽景观。
- 显示颜色： 旅行黄/浅薄荷绿/篝火橙
- 款式： DV9664-719
Nike ACG
¥399
Nike ACG 男子整版印花长袖T恤采用厚实面料，结合宽松版型，打造轻松穿搭体验；整版印花醒目吸睛，灵感源自玄武岩上堆积的雪花，重现西北地区喀斯喀特山脉中常见的美丽景观。
其他细节
- 厚实混纺针织面料垂坠挺括，打造优质外观和质感
- 宽松版型结合落肩设计，塑就休闲舒适的日常穿着体验
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 罗纹领口与袖口
- 面料：63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 旅行黄/浅薄荷绿/篝火橙
- 款式： DV9664-719
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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