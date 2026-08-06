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Nike ACG 男子短裤 - 深丛林绿

Nike ACG

男子短裤

¥699

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Nike ACG 短裤采用梭织设计，缔造舒适穿着感受，助你即刻出门，拥抱户外。略微宽松的款式剪裁助你舒适畅动，多个实用口袋为基本物品提供充裕存放空间。


  • 显示颜色： 深丛林绿
  • 款式： BQ7285-328

Nike ACG

¥699

耐穿设计，冒险必备

Nike ACG 短裤采用梭织设计，缔造舒适穿着感受，助你即刻出门，拥抱户外。略微宽松的款式剪裁助你舒适畅动，多个实用口袋为基本物品提供充裕存放空间。

户外佳选

斜纹面料，经久耐穿，舒适非凡。宽大设计，助你自如畅动。

灵动自如

匠心排布的接缝设计，令动作灵活自如。可调式腰带，可定制专属贴合感，令你在徒步期间保持舒适。

充裕储物

这款短裤采用多个口袋设计，令基本物品触手可及。结合 2 个大口袋和 2 个侧袋，为重要物品提供充裕存放空间。后身大号口袋方便收纳手机。

产品细节

  • 面料：52% 聚酯纤维/48% 棉。口袋包：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深丛林绿
  • 款式： BQ7285-328

Nike ACG 系列

1989 年，Nike ACG 系列开创性地推出突破性户外装备。无论是街头还是小径，晴天还是雨雪，ACG 涵盖的一系列优质装备提供出色运动自由度、自如调节性能以及周全防护效果，助力应对多种天气条件。我们的创新设计将多功能性、优质款型和出众风格融为一体，让冒险精神和活力风采陪伴你左右。不如即刻开启一场野外徒步之旅，即刻出发，拥抱户外。

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