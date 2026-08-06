Nike ACG

¥699

耐穿设计，冒险必备

Nike ACG 短裤采用梭织设计，缔造舒适穿着感受，助你即刻出门，拥抱户外。略微宽松的款式剪裁助你舒适畅动，多个实用口袋为基本物品提供充裕存放空间。

户外佳选 斜纹面料，经久耐穿，舒适非凡。宽大设计，助你自如畅动。 灵动自如 匠心排布的接缝设计，令动作灵活自如。可调式腰带，可定制专属贴合感，令你在徒步期间保持舒适。 充裕储物 这款短裤采用多个口袋设计，令基本物品触手可及。结合 2 个大口袋和 2 个侧袋，为重要物品提供充裕存放空间。后身大号口袋方便收纳手机。

产品细节 面料：52% 聚酯纤维/48% 棉。口袋包：100% 棉

可机洗

显示颜色： 深丛林绿

款式： BQ7285-328