1989 年，Nike ACG 系列开创性地推出突破性户外装备。无论是街头还是小径，晴天还是雨雪，ACG 涵盖的一系列优质装备提供出色运动自由度、自如调节性能以及周全防护效果，助力应对多种天气条件。我们的创新设计将多功能性、优质款型和出众风格融为一体，让冒险精神和活力风采始终陪伴你左右。不如即刻开启一场野外徒步之旅，即刻出发，拥抱户外。

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