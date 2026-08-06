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Nike ACG
男子短裤
¥399
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Nike ACG 短裤采用出众剪裁，舒适出众，专为冒险活动打造。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CD4137-010
Nike ACG
¥399
休闲舒适
Nike ACG 短裤采用出众剪裁，舒适出众，专为冒险活动打造。
其他细节
- 梭织锦纶面料，柔软舒适
- 织带腰带，可供自主调节贴合度
- 正面 2 个拉链口袋和后身 1 个口袋，方便存放小物件
产品细节
- 面料：100% 锦纶。口袋包：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CD4137-010
Nike ACG 系列
1989 年，Nike ACG 系列开创性地推出突破性户外装备。无论是街头还是小径，晴天还是雨雪，ACG 涵盖的一系列优质装备提供出色运动自由度、自如调节性能以及周全防护效果，助力应对多种天气条件。我们的创新设计将多功能性、优质款型和出众风格融为一体，让冒险精神和活力风采始终陪伴你左右。不如即刻开启一场野外徒步之旅，即刻出发，拥抱户外。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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