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Nike ACG 男子短裤 - 黑

Nike ACG

男子短裤

¥399

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Nike ACG 短裤采用出众剪裁，舒适出众，专为冒险活动打造。


  • 显示颜色：
  • 款式： CD4137-010

Nike ACG

¥399

休闲舒适

Nike ACG 短裤采用出众剪裁，舒适出众，专为冒险活动打造。

其他细节

  • 梭织锦纶面料，柔软舒适
  • 织带腰带，可供自主调节贴合度
  • 正面 2 个拉链口袋和后身 1 个口袋，方便存放小物件

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。口袋包：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CD4137-010

Nike ACG 系列

1989 年，Nike ACG 系列开创性地推出突破性户外装备。无论是街头还是小径，晴天还是雨雪，ACG 涵盖的一系列优质装备提供出色运动自由度、自如调节性能以及周全防护效果，助力应对多种天气条件。我们的创新设计将多功能性、优质款型和出众风格融为一体，让冒险精神和活力风采始终陪伴你左右。不如即刻开启一场野外徒步之旅，即刻出发，拥抱户外。

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