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Nike ACG
男子越野长裤户外
¥699
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此配色当前无货
Nike ACG 男子越野长裤采用匠心设计，是你展开户外冒险的优选装备。拒水面料结合结实耐穿的设计，让你在湿滑路面和岩石小径中畅动自如。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV0661-010
Nike ACG
¥699
结实设计，有效应对
Nike ACG 男子越野长裤采用匠心设计，是你展开户外冒险的优选装备。拒水面料结合结实耐穿的设计，让你在湿滑路面和岩石小径中畅动自如。该产品含有再生聚酯纤维。
经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款长裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
拒水设计，弹力出众
梭织面料融入弹性元素，赋予你自如无拘的运动体验。采用拒水处理，有助保持干爽。
可调节设计
弹性腰部附带织带腰带，结合快速脱卸钩扣设计，可自由调节贴合效果。腰部挂环可用于悬挂钩环。
其他细节
- 拉链口袋，便于存储小物件
- 膝盖部位加固设计，提供出众耐穿性
- 胯下拼接设计，实现运动灵活性
- 加固缝线设计，塑就额外支撑力
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 弹性裤管口
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。侧边口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV0661-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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