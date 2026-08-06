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Nike ACG 男子越野长裤户外 - 黑

Nike ACG

男子越野长裤户外

¥699

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此配色当前无货

Nike ACG 男子越野长裤采用匠心设计，是你展开户外冒险的优选装备。拒水面料结合结实耐穿的设计，让你在湿滑路面和岩石小径中畅动自如。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色：
  • 款式： CV0661-010

Nike ACG

¥699

结实设计，有效应对

Nike ACG 男子越野长裤采用匠心设计，是你展开户外冒险的优选装备。拒水面料结合结实耐穿的设计，让你在湿滑路面和岩石小径中畅动自如。该产品含有再生聚酯纤维。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款长裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

拒水设计，弹力出众

梭织面料融入弹性元素，赋予你自如无拘的运动体验。采用拒水处理，有助保持干爽。

可调节设计

弹性腰部附带织带腰带，结合快速脱卸钩扣设计，可自由调节贴合效果。腰部挂环可用于悬挂钩环。

其他细节

  • 拉链口袋，便于存储小物件
  • 膝盖部位加固设计，提供出众耐穿性
  • 胯下拼接设计，实现运动灵活性
  • 加固缝线设计，塑就额外支撑力

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 弹性裤管口
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。侧边口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CV0661-010

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