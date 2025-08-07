 
Nike ACG 男子速干T恤 - 黑/浅烟灰/山峰白

Nike ACG

男子速干T恤

Nike ACG 男子速干T恤采用匠心设计，宽松休闲，清新舒适。当你沉浸在激烈的户外运动中时，肺形图案会提醒你适时休息，呼吸空气，欣赏风景。此外，该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/浅烟灰/山峰白
  • 款式： DQ1816-011

Nike ACG

宽松舒适

其他细节

  • 轻盈针织面料，柔软顺滑，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 胸部饰有刺绣细节，彰显 ACG 精神

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
