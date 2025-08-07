Nike ACG
男子速干T恤
Nike ACG 男子速干T恤采用匠心设计，宽松休闲，清新舒适。当你沉浸在激烈的户外运动中时，肺形图案会提醒你适时休息，呼吸空气，欣赏风景。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/浅烟灰/山峰白
- 款式： DQ1816-011
Nike ACG
宽松舒适
其他细节
- 轻盈针织面料，柔软顺滑，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 胸部饰有刺绣细节，彰显 ACG 精神
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
