Nike ACG
男子速干T恤
Nike ACG 男子速干T恤的设计灵感源自 Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟露营之旅中发现的化石。 厚实导湿速干面料垂坠挺括，富有结构感。
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： HV1297-121
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 衣身采用宽松版型设计
产品细节
- 罗纹衣领
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
