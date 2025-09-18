 
Nike ACG 男子速干T恤 - 黑

Nike ACG

男子速干T恤

10% 折让
黑
体育场绿
浅卡其

Nike ACG 男子速干T恤的设计灵感源自团队在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟露营之旅中看到的仙人掌。厚实导湿速干面料垂坠挺括，富有结构感。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV1293-010

其他细节

  • 轻盈面料，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭

产品细节

  • 罗纹衣领
  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。