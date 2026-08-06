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Nike ACG
男子长袖上衣
¥349
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此配色当前无货
穿上 Nike ACG 男子长袖上衣，彰显对我们星球的热爱之情。采用略微宽松的版型，即使在潮湿天气也能营造休闲感受。既可单穿，也可以作为中间层或外层穿着。
- 显示颜色： 队橙/白色
- 款式： CW3842-891
Nike ACG
¥349
舒适设计
穿上 Nike ACG 男子长袖上衣，彰显对我们星球的热爱之情。采用略微宽松的版型，即使在潮湿天气也能营造休闲感受。既可单穿，也可以作为中间层或外层穿着。
经美国西北地区测试
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该上衣的设计灵感源自当地辽阔的荒野和多变的气候。衣袖上的字样和图案受到“The Last Whole Earth Catalog”的启发，这是一本展现环保精神的反主流文化杂志。图案采用丝网印刷而成。
柔软舒适
针织面料，帮助身体保持舒适。
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 队橙/白色
- 款式： CW3842-891
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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