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Nike ACG 男子长袖上衣 - 队橙/白色

Nike ACG

男子长袖上衣

¥349
队橙/白色
黑/白色

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穿上 Nike ACG 男子长袖上衣，彰显对我们星球的热爱之情。采用略微宽松的版型，即使在潮湿天气也能营造休闲感受。既可单穿，也可以作为中间层或外层穿着。


  • 显示颜色： 队橙/白色
  • 款式： CW3842-891

Nike ACG

¥349

舒适设计

穿上 Nike ACG 男子长袖上衣，彰显对我们星球的热爱之情。采用略微宽松的版型，即使在潮湿天气也能营造休闲感受。既可单穿，也可以作为中间层或外层穿着。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该上衣的设计灵感源自当地辽阔的荒野和多变的气候。衣袖上的字样和图案受到“The Last Whole Earth Catalog”的启发，这是一本展现环保精神的反主流文化杂志。图案采用丝网印刷而成。

柔软舒适

针织面料，帮助身体保持舒适。

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 队橙/白色
  • 款式： CW3842-891

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