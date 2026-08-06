Nike ACG

¥349

舒适设计

穿上 Nike ACG 男子长袖上衣，彰显对我们星球的热爱之情。采用略微宽松的版型，即使在潮湿天气也能营造休闲感受。既可单穿，也可以作为中间层或外层穿着。

经美国西北地区测试 该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该上衣的设计灵感源自当地辽阔的荒野和多变的气候。衣袖上的字样和图案受到“The Last Whole Earth Catalog”的启发，这是一本展现环保精神的反主流文化杂志。图案采用丝网印刷而成。 柔软舒适 针织面料，帮助身体保持舒适。