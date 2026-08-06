Nike ACG

¥999

户外实穿，叠搭佳选

Nike ACG 男子马甲，顺滑透气，营造非凡舒适感受。专为运动打造，叠搭时可提供充裕的储物空间和出众包覆效果。

顺滑凉爽 梭织锦纶面料搭配网眼布里料，打造顺滑凉爽的舒适体验。叠搭佳选，打造出众包覆效果。 拉链包覆 全长式拉链开襟设计，打造定制般的包覆体验和温暖感受。拉链可拉至高领处，助力抵御不良天气因素，营造温暖穿着体验。 随行物品，妥善收纳 正面搭配口袋，便于存放工具和基本物品。口袋外配钩环，可轻松挂放钥匙。口袋内侧配环扣，为零散物品提供额外安全防护。 经西北地区测试 该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该州广袤无垠的荒野和气候为这款夹克的外观和设计目的提供了灵感。

产品细节 右胸饰有 Nike ACG 刺绣标志

面料：100% 锦纶。侧边口袋（手背侧）/里料：100% 聚酯纤维。

可机洗

显示颜色： 煤黑/煤黑/煤黑/黑

款式： CK7237-060