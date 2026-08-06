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Nike ACG 男子T恤 - 浅茜草根褐

Nike ACG

男子T恤

¥349

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如果你在寻求值得信赖的舒适体验，不妨选择此款T恤。 Nike ACG 男子T恤采用匠心设计，塑就出众耐穿性。宽松版型结合以自然为灵感的图案，助你轻松畅享户外，无惧越野之旅。


  • 显示颜色： 浅茜草根褐
  • 款式： DR7758-824

Nike ACG

¥349

畅享舒适

如果你在寻求值得信赖的舒适体验，不妨选择此款T恤。 Nike ACG 男子T恤采用匠心设计，塑就出众耐穿性。宽松版型结合以自然为灵感的图案，助你轻松畅享户外，无惧越野之旅。

其他细节

  • 厚实混纺针织面料垂坠挺括，打造优质外观和质感
  • 宽松版型结合落肩设计，塑就休闲舒适的日常穿着体验
  • 正面和背面饰有印花图案，旨在向大自然和 ACG 精神致敬

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 罗纹衣领
  • 印花图案
  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅茜草根褐
  • 款式： DR7758-824

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