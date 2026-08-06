Nike ACG "4th Horseman"

¥4,299

温暖拒水，出众包覆

应对寒冷天气。Nike ACG "4th Horseman" 男子夹克，缔造温暖舒适的拒水体验。我们的团队前往俄勒冈州的史密斯巨岩，带回了这款密合接缝效果出众夹克的设计蓝图。风帽和帽檐帮助你应对天气，令你心无旁骛，专注前方的路途。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造该款夹克，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

岩石之巅

该款夹克取名自 4th Horseman，史密斯巨岩国家公园中部高耸的山顶。这条攀登路线是户外爱好者挚爱的目的地。内置标签饰有结合周边区域细节的自然景观图案。

应对天气

密合接缝梭织面料，拒水透气，帮助应对不良天气。采用拒水外层，在潮湿天气中提供出色包覆效果。

柔软保暖

由超细纤维制成的 Primaloft® 填充物，带来保暖舒适的穿着体验。该技术助你在潮湿天气中依然保持温暖。

稳固装备

拉链插手口袋设计，帮助安全收纳小物件。夹克还设有两个网眼布口袋，提供额外收纳空间。