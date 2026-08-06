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Nike ACG "4th Horseman"
男子夹克
¥4,299
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此配色当前无货
应对寒冷天气。Nike ACG "4th Horseman" 男子夹克，缔造温暖舒适的拒水体验。我们的团队前往俄勒冈州的史密斯巨岩，带回了这款密合接缝效果出众夹克的设计蓝图。风帽和帽檐帮助你应对天气，令你心无旁骛，专注前方的路途。
- 显示颜色： 煤黑/嫩芽金/煤黑/卡其
- 款式： CV0639-060
Nike ACG "4th Horseman"
¥4,299
温暖拒水，出众包覆
应对寒冷天气。Nike ACG "4th Horseman" 男子夹克，缔造温暖舒适的拒水体验。我们的团队前往俄勒冈州的史密斯巨岩，带回了这款密合接缝效果出众夹克的设计蓝图。风帽和帽檐帮助你应对天气，令你心无旁骛，专注前方的路途。
经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造该款夹克，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
岩石之巅
该款夹克取名自 4th Horseman，史密斯巨岩国家公园中部高耸的山顶。这条攀登路线是户外爱好者挚爱的目的地。内置标签饰有结合周边区域细节的自然景观图案。
应对天气
密合接缝梭织面料，拒水透气，帮助应对不良天气。采用拒水外层，在潮湿天气中提供出色包覆效果。
柔软保暖
由超细纤维制成的 Primaloft® 填充物，带来保暖舒适的穿着体验。该技术助你在潮湿天气中依然保持温暖。
稳固装备
拉链插手口袋设计，帮助安全收纳小物件。夹克还设有两个网眼布口袋，提供额外收纳空间。
其他细节
- 三片式保暖风帽，打造专属包覆效果
- 立体剪裁接缝，令你畅动自如
- 钩环夹扣设计，便于将装备固定在夹克上
- 该款夹克专为与其他 ACG 款式叠搭而设计
- 匠心下摆设计，有助提升包覆效果
产品细节
- 面料/里料：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/嫩芽金/煤黑/卡其
- 款式： CV0639-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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