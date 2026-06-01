 
第 1 张图片，共 6 张图片
ACG Air Deschutz 男子凉鞋 - 杉木浅蓝灰/激光红/黑

ACG Air Deschutz

男子凉鞋

焕新设计匠心凉鞋。ACG Air Deschutz 男子凉鞋以户外设计焕新回归。采用透气设计，在关键部位融入缓震配置，既有凉鞋的舒适感又有运动鞋的性能。


  • 显示颜色： 杉木浅蓝灰/激光红/黑
  • 款式： CT2890-001

ACG Air Deschutz

焕新设计匠心凉鞋。ACG Air Deschutz 男子凉鞋以户外设计焕新回归。采用透气设计，在关键部位融入缓震配置，既有凉鞋的舒适感又有运动鞋的性能。

优质缓震

后跟搭载 Nike Air 缓震配置，为湿滑岩石小路的探险旅途提供非凡缓震效果。

抓地底纹

全掌黏性橡胶外底，铸就出色的抓地力，为户外而生。

有力支撑，随行而动

前足及脚踝采用魔术贴粘扣固定带设计，缔造稳固贴合感。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该款凉鞋的外观和功能的设计灵感源自当地广袤荒野和气候。

其他细节

  • 鞋床添加纹理细节，有助稳固双足，带来出色抓附力
  • 加垫后跟固定带，提供出色舒适性

产品细节

  • 显示颜色： 杉木浅蓝灰/激光红/黑
  • 款式： CT2890-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。