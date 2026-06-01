ACG Air Deschutz

¥499 ¥549

焕新设计匠心凉鞋。ACG Air Deschutz 男子凉鞋以户外设计焕新回归。采用透气设计，在关键部位融入缓震配置，既有凉鞋的舒适感又有运动鞋的性能。

优质缓震

后跟搭载 Nike Air 缓震配置，为湿滑岩石小路的探险旅途提供非凡缓震效果。

抓地底纹

全掌黏性橡胶外底，铸就出色的抓地力，为户外而生。

有力支撑，随行而动

前足及脚踝采用魔术贴粘扣固定带设计，缔造稳固贴合感。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该款凉鞋的外观和功能的设计灵感源自当地广袤荒野和气候。