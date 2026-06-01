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ACG Air Deschutz
男子凉鞋
焕新设计匠心凉鞋。ACG Air Deschutz 男子凉鞋以户外设计焕新回归。采用透气设计，在关键部位融入缓震配置，既有凉鞋的舒适感又有运动鞋的性能。
- 显示颜色： 杉木浅蓝灰/激光红/黑
- 款式： CT2890-001
ACG Air Deschutz
焕新设计匠心凉鞋。ACG Air Deschutz 男子凉鞋以户外设计焕新回归。采用透气设计，在关键部位融入缓震配置，既有凉鞋的舒适感又有运动鞋的性能。
优质缓震
后跟搭载 Nike Air 缓震配置，为湿滑岩石小路的探险旅途提供非凡缓震效果。
抓地底纹
全掌黏性橡胶外底，铸就出色的抓地力，为户外而生。
有力支撑，随行而动
前足及脚踝采用魔术贴粘扣固定带设计，缔造稳固贴合感。
经美国西北地区测试
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该款凉鞋的外观和功能的设计灵感源自当地广袤荒野和气候。
其他细节
- 鞋床添加纹理细节，有助稳固双足，带来出色抓附力
- 加垫后跟固定带，提供出色舒适性
产品细节
- 显示颜色： 杉木浅蓝灰/激光红/黑
- 款式： CT2890-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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