ACG Air Deschutz+
男/女凉鞋沙滩鞋
穿上 ACG Air Deschutz+ 男/女凉鞋，无论是城市徒步、攀越峡谷，还是漫步沙滩，皆可轻松驾驭。采用透气材料和柔软缓震配置，结合耐穿户外风格设计，演绎经典 90 年代外观。固定带设计结合大自然元素，塑就个性风范。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑/雾灰
- 款式： DO8951-001
拒绝单调凉鞋
经美国西北地区测试
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该款凉鞋的外观和功能的设计灵感源自当地广袤荒野和气候。
舒适脚感，久经考验
后跟搭载 Nike Air 缓震配置，在湿滑多石的探险之旅中为你提供出众缓震效果。
冒险佳选
鞋面采用透气材料，搭配橡胶外底，无论是在小溪嬉戏，还是翻越岩石，都能助你轻松驾驭，畅享户外活动。魔术贴粘扣固定带设计，可供自主调节贴合度，助力探险之旅。
Nike ACG
Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，轻松驾驭都市地形环境。气候适应性材料和透气技术结合，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和风格穿搭选择。
产品细节
