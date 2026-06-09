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ACG "Aireez" 女子防晒速干长袖按扣越野跑步上衣 - 奶白 II/山峰白

ACG "Aireez"

女子防晒速干长袖按扣越野跑步上衣

¥849
奶白 II/山峰白
黑/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

这款 ACG "Aireez" 女子防晒速干长袖按扣越野跑步上衣采用紫外线防护设计，翻领可竖立，提升包覆效果，有助遮阳。轻盈弹性塔夫绸面料搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适。还等什么呢？山径不会自己跑。


  • 显示颜色： 奶白 II/山峰白
  • 款式： IR7297-236

ACG "Aireez"

¥849

这款 ACG "Aireez" 女子防晒速干长袖按扣越野跑步上衣采用紫外线防护设计，翻领可竖立，提升包覆效果，有助遮阳。轻盈弹性塔夫绸面料搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适。还等什么呢？山径不会自己跑。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 胸部口袋搭配按扣设计，为能量胶或耳机提供安全存放空间
  • 衣领系扣，有效减少跑步时的晃动

产品细节

  • 反光 ACG 和耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 72% 锦纶/28% 氨纶
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 奶白 II/山峰白
  • 款式： IR7297-236

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