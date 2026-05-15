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Nike ACG "Aireez"
男子夹克防晒衣皮肤衣
¥849
为什么选择这款夹克？Nike ACG "Aireez" 男子夹克防晒衣皮肤衣采用不易撕裂面料，质感轻盈且便于收纳。背部融入开口设计，帮助提升透气性。当你需要减少衣物时，亦可将其轻松收纳至胸前的拉链口袋中。
- 显示颜色： 海玻璃色/波罗的海蓝/黑云衫绿/山峰白
- 款式： IF2105-020
Nike ACG "Aireez"
¥849
兼具紫外线防护性能和关键区域透气表现。
为什么选择这款夹克？Nike ACG "Aireez" 男子夹克防晒衣皮肤衣采用不易撕裂面料，质感轻盈且便于收纳。背部融入开口设计，帮助提升透气性。当你需要减少衣物时，亦可将其轻松收纳至胸前的拉链口袋中。
网眼拼接，开口细节
衣袖内侧和腋下采用网眼拼接，背部则融入开口细节设计，为关键部位提供理想的透气性，助你一路畅行，尽情沐浴阳光。
尽享户外
炎炎烈日？我们采用紫外线防护技术，助你迎难而上，不断前行。
可收纳设计
你正在越野途中，里程不断累积，想脱下一层衣物？正好，这款夹克可轻松收纳进胸前的拉链口袋。紧凑收纳，轻松搞定。
产品细节
- UPF 40+
- 反光 ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：100% 锦纶。拼接：85% 锦纶/15% 聚酯纤维。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 海玻璃色/波罗的海蓝/黑云衫绿/山峰白
- 款式： IF2105-020
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。