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Nike ACG "Aireez" 男子夹克防晒衣皮肤衣 - 海玻璃色/波罗的海蓝/黑云衫绿/山峰白

Nike ACG "Aireez"

男子夹克防晒衣皮肤衣

¥849
海玻璃色/波罗的海蓝/黑云衫绿/山峰白
黑/黑/山峰白

为什么选择这款夹克？Nike ACG "Aireez" 男子夹克防晒衣皮肤衣采用不易撕裂面料，质感轻盈且便于收纳。背部融入开口设计，帮助提升透气性。当你需要减少衣物时，亦可将其轻松收纳至胸前的拉链口袋中。


  • 显示颜色： 海玻璃色/波罗的海蓝/黑云衫绿/山峰白
  • 款式： IF2105-020

Nike ACG "Aireez"

¥849

兼具紫外线防护性能和关键区域透气表现。  

为什么选择这款夹克？Nike ACG "Aireez" 男子夹克防晒衣皮肤衣采用不易撕裂面料，质感轻盈且便于收纳。背部融入开口设计，帮助提升透气性。当你需要减少衣物时，亦可将其轻松收纳至胸前的拉链口袋中。

网眼拼接，开口细节

衣袖内侧和腋下采用网眼拼接，背部则融入开口细节设计，为关键部位提供理想的透气性，助你一路畅行，尽情沐浴阳光。

尽享户外

炎炎烈日？我们采用紫外线防护技术，助你迎难而上，不断前行。

可收纳设计

你正在越野途中，里程不断累积，想脱下一层衣物？正好，这款夹克可轻松收纳进胸前的拉链口袋。紧凑收纳，轻松搞定。

产品细节

  • UPF 40+
  • 反光 ACG 和耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：100% 锦纶。拼接：85% 锦纶/15% 聚酯纤维。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 海玻璃色/波罗的海蓝/黑云衫绿/山峰白
  • 款式： IF2105-020

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