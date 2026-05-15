为什么选择这款夹克？Nike ACG "Aireez" 男子夹克防晒衣皮肤衣采用不易撕裂面料，质感轻盈且便于收纳。背部融入开口设计，帮助提升透气性。当你需要减少衣物时，亦可将其轻松收纳至胸前的拉链口袋中。

衣袖内侧和腋下采用网眼拼接，背部则融入开口细节设计，为关键部位提供理想的透气性，助你一路畅行，尽情沐浴阳光。

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