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ACG Aireez
男子轻盈透气夹克防晒衣皮肤衣
为什么选择这款夹克？该夹克采用不易撕裂面料，质地轻盈且易于收纳。同时，背部设有开口细节，以提升透气性。当你需要减少衣物时，亦可将其轻松收纳至胸前的拉链口袋中。
- 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/山峰白
- 款式： IF2105-236
ACG Aireez
透气和防晒，ACG Aireez 男子轻盈透气夹克防晒衣皮肤衣一并兼顾。
为什么选择这款夹克？该夹克采用不易撕裂面料，质地轻盈且易于收纳。同时，背部设有开口细节，以提升透气性。当你需要减少衣物时，亦可将其轻松收纳至胸前的拉链口袋中。
产品细节
- UPF 40+
- 反光设计 ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：100% 锦纶。拼接：85% 锦纶/15% 聚酯纤维。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/山峰白
- 款式： IF2105-236
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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