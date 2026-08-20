 
第 1 张图片，共 8 张图片
ACG Aireez 男子轻盈透气夹克防晒衣皮肤衣 - 奶白 II/奶白 II/山峰白

ACG Aireez

男子轻盈透气夹克防晒衣皮肤衣

为什么选择这款夹克？该夹克采用不易撕裂面料，质地轻盈且易于收纳。同时，背部设有开口细节，以提升透气性。当你需要减少衣物时，亦可将其轻松收纳至胸前的拉链口袋中。


  • 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/山峰白
  • 款式： IF2105-236

ACG Aireez

透气和防晒，ACG Aireez 男子轻盈透气夹克防晒衣皮肤衣一并兼顾。  

为什么选择这款夹克？该夹克采用不易撕裂面料，质地轻盈且易于收纳。同时，背部设有开口细节，以提升透气性。当你需要减少衣物时，亦可将其轻松收纳至胸前的拉链口袋中。

产品细节

  • UPF 40+
  • 反光设计 ACG 和耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：100% 锦纶。拼接：85% 锦纶/15% 聚酯纤维。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/山峰白
  • 款式： IF2105-236

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。