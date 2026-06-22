Nike ACG "Aireez"

¥849

Nike ACG "Aireez" 男子轻盈透气夹克防晒衣皮肤衣兼具透气和紫外线防护性能。为什么选择这款夹克？该夹克采用不易撕裂面料，质地轻盈且易于收纳。同时，背部设有开口细节，以提升透气性。当你需要减少衣物时，亦可将其轻松收纳至胸前的拉链口袋中。

透气出众 衣袖内侧和腋下采用网眼拼接，背部则设有开口细节，为关键部位提供理想的透气性，助你一路畅行。 尽享户外 炎炎烈日？我们采用了防紫外线技术，助你迎难而上，不断前行。 可收纳设计 你正在越野途中，里程不断累积，想脱下一层衣物？正好，这款夹克可轻松收纳进胸前的拉链口袋。紧凑收纳，轻松搞定。