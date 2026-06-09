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ACG "Aireez"
男子防晒速干短袖按扣越野跑步上衣
¥799
这款 ACG "Aireez" 男子防晒速干短袖按扣越野跑步上衣采用紫外线防护设计，翻领可竖立，提升包覆效果，有助遮阳。背面融入开口设计提升透气性，轻盈弹性塔夫绸面料搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适。还等什么呢？山径不会自己跑。
- 显示颜色： 奶白 II/山峰白
- 款式： IQ4919-236
ACG "Aireez"
¥799
这款 ACG "Aireez" 男子防晒速干短袖按扣越野跑步上衣采用紫外线防护设计，翻领可竖立，提升包覆效果，有助遮阳。背面融入开口设计提升透气性，轻盈弹性塔夫绸面料搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适。还等什么呢？山径不会自己跑。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 胸部口袋搭配按扣设计，为能量胶或耳机提供安全存放空间
- 衣领系扣，有效减少跑步时的晃动
产品细节
- 反光 ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 72% 锦纶/28% 氨纶
- 可机洗
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- 显示颜色： 奶白 II/山峰白
- 款式： IQ4919-236
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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