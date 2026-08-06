Nike ACG

¥999

穿上此款时尚的 Nike ACG Buttles 男/女马甲，让你在城市或乡村皆可彰显出众风采。采用柔软透气的网眼布拼接，助你保持凉爽；实用拉链口袋便于轻松存取物品，令你在不同场合均可缔造非凡风范。

灵感源泉 我们设计户外服装的方法很简单：非凡的冒险装备来自非凡的冒险活动。每个季度我们都会前往未知的地方寻找灵感。为了打造这款越野马甲，我们来到圣海伦斯火山北部的斯皮里特湖，探索这处背包旅行的热门目的地。 凉爽透气 透气网眼布拼接让空气流通自如，在天气变暖时帮助身体保持凉爽。 便捷储物 实用拉链口袋，供你放心收纳随身物品。 舒适边缘 柔软包边设计，令马甲平整有型，有助减少肌肤摩擦。

其他细节 侧边搭配可调节固定带，可供自由调节贴合度