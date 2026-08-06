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Nike ACG Buttles 男/女马甲户外 - 麂皮金/沙堆白/沙堆白

Nike ACG

Buttles 男/女马甲户外

¥999

售罄：

此配色当前无货

穿上此款时尚的 Nike ACG Buttles 男/女马甲，让你在城市或乡村皆可彰显出众风采。采用柔软透气的网眼布拼接，助你保持凉爽；实用拉链口袋便于轻松存取物品，令你在不同场合均可缔造非凡风范。


  • 显示颜色： 麂皮金/沙堆白/沙堆白
  • 款式： DN3920-727

Nike ACG

¥999

穿上此款时尚的 Nike ACG Buttles 男/女马甲，让你在城市或乡村皆可彰显出众风采。采用柔软透气的网眼布拼接，助你保持凉爽；实用拉链口袋便于轻松存取物品，令你在不同场合均可缔造非凡风范。

灵感源泉

我们设计户外服装的方法很简单：非凡的冒险装备来自非凡的冒险活动。每个季度我们都会前往未知的地方寻找灵感。为了打造这款越野马甲，我们来到圣海伦斯火山北部的斯皮里特湖，探索这处背包旅行的热门目的地。

凉爽透气

透气网眼布拼接让空气流通自如，在天气变暖时帮助身体保持凉爽。

便捷储物

实用拉链口袋，供你放心收纳随身物品。

舒适边缘

柔软包边设计，令马甲平整有型，有助减少肌肤摩擦。

其他细节

侧边搭配可调节固定带，可供自由调节贴合度

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 拉链口袋
  • 钩扣设计
  • 网眼布：100% 聚酯纤维。上拼接/里料拼接：96% 锦纶/4% 氨纶。下部拼接：100% 锦纶。拼接填充物：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 麂皮金/沙堆白/沙堆白
  • 款式： DN3920-727

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