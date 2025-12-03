 
Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒夹克 - 黑/黑/山峰白

10% 折让

Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒夹克以阿拉斯加州坎威尔冰川命名，采用仿羊羔绒面料和柔软加绒里料，可有效御寒。衣身采用宽松剪裁，下摆搭配松紧抽绳，打造专属贴合感。


  • 显示颜色： 黑/黑/山峰白
  • 款式： FV8654-010

征服严寒

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。立领设计和抽绳下摆，帮助提升包覆效果。

叠搭设计，适应气候

该夹克采用匠心设计，宽松版型便于内搭紧身运动服、中间层衣物和针织单品。

其他细节

  • 胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 双向全长拉链开襟，结合下摆松紧抽绳设计，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果
  • 拉链插手口袋，方便存放随身小物件

产品细节

  • 刺绣 ACG 标志
  • 面料/背后面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 手洗
尺寸与尺码

