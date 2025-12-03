Nike ACG "Canwell Glacier"
Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒夹克
10% 折让
Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒夹克以阿拉斯加州坎威尔冰川命名，采用仿羊羔绒面料和柔软加绒里料，可有效御寒。衣身采用宽松剪裁，下摆搭配松紧抽绳，打造专属贴合感。
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： FV8654-010
Nike ACG "Canwell Glacier"
10% 折让
Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒夹克以阿拉斯加州坎威尔冰川命名，采用仿羊羔绒面料和柔软加绒里料，可有效御寒。衣身采用宽松剪裁，下摆搭配松紧抽绳，打造专属贴合感。
征服严寒
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。立领设计和抽绳下摆，帮助提升包覆效果。
叠搭设计，适应气候
该夹克采用匠心设计，宽松版型便于内搭紧身运动服、中间层衣物和针织单品。
其他细节
- 胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 双向全长拉链开襟，结合下摆松紧抽绳设计，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果
- 拉链插手口袋，方便存放随身小物件
产品细节
- 刺绣 ACG 标志
- 面料/背后面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： FV8654-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。