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ACG "Chamo Camo"
男子速干越野跑步短裤（含衬裤）
¥499
ACG "Chamo Camo" 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）质感轻盈，助你一路畅行。此外，我们还添加了四向弹性拼接面料，让你自如畅动。四个口袋，方便在跑步时取用所需物品。
- 显示颜色： 红杉绿/浅军绿/山峰白
- 款式： IM5135-355
ACG "Chamo Camo"
¥499
ACG "Chamo Camo" 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）质感轻盈，助你一路畅行。此外，我们还添加了四向弹性拼接面料，让你自如畅动。四个口袋，方便在跑步时取用所需物品。
保持干爽，助力运动
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。四向弹性拼接面料，带来自如伸展表现。
便捷储物，适于户外
这款短裤共有四个口袋，包括两个侧边口袋和两个后身插袋，便于存放随身物品。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 内置衬裤搭配弹性包边细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 反光 ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
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- 显示颜色： 红杉绿/浅军绿/山峰白
- 款式： IM5135-355
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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