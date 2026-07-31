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ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT 女子速干短袖越野跑步T恤
¥299
穿上它，奔赴山野。这款轻盈的 ACG "Chamo Camo" Dri-FIT 女子速干短袖越野跑步T恤采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适，轻松畅跑。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IU1263-104
ACG "Chamo Camo"
¥299
穿上它，奔赴山野。这款轻盈的 ACG "Chamo Camo" Dri-FIT 女子速干短袖越野跑步T恤采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适，轻松畅跑。
产品细节
- 反光 ACG 标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- ACG 夹式标签
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 帆白
- 款式： IU1263-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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