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ACG "Chamo Camo" Dri-FIT 女子速干越野跑步背心 - 红杉绿/山峰白

ACG "Chamo Camo"

Dri-FIT 女子速干越野跑步背心

¥499
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

ACG "Chamo Camo" Dri-FIT 女子速干越野跑步背心专为炎热天气和长距离越野跑设计，采用简约接缝设计，有助减少摩擦。轻盈弹性面料，质感顺滑，可导湿速干，助你在酷热天气保持舒适。


  • 显示颜色： 红杉绿/山峰白
  • 款式： IQ9738-355

ACG "Chamo Camo"

¥499

ACG "Chamo Camo" Dri-FIT 女子速干越野跑步背心专为炎热天气和长距离越野跑设计，采用简约接缝设计，有助减少摩擦。轻盈弹性面料，质感顺滑，可导湿速干，助你在酷热天气保持舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 紧身版型，便于叠搭

产品细节

  • 87% 聚酯纤维/13% 氨纶
  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 红杉绿/山峰白
  • 款式： IQ9738-355

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