Nike ACG "Chinati"

¥499

为确保 Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 女子防晒速干短袖上衣能有效应对炎热天气，我们团队在得克萨斯州大本德国家公园露营和划独木舟时进行了测试。 Dri-FIT ADV 技术结合紫外线防护性能，打造舒适叠搭佳选。

灵感源自美国得克萨斯州

为了完成这项设计，我们团队前往得克萨斯州大本德国家公园。 我们在多日的独木舟之旅中实地测试了装备，并从奇纳提山的壮丽景色中汲取灵感。

技术加持，助力探险

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。 平整接缝设计，令这款修身上衣舒适非凡，易于叠搭。