Nike ACG "Chinati"
Dri-FIT ADV 女子防晒速干短袖上衣
¥499
为确保 Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 女子防晒速干短袖上衣能有效应对炎热天气，我们团队在得克萨斯州大本德国家公园露营和划独木舟时进行了测试。 Dri-FIT ADV 技术结合紫外线防护性能，打造舒适叠搭佳选。
- 显示颜色： 马拉喀什橙/安全橙/暗赤褐/山峰白
- 款式： HV0582-833
Nike ACG "Chinati"
¥499
为确保 Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 女子防晒速干短袖上衣能有效应对炎热天气，我们团队在得克萨斯州大本德国家公园露营和划独木舟时进行了测试。 Dri-FIT ADV 技术结合紫外线防护性能，打造舒适叠搭佳选。
灵感源自美国得克萨斯州
为了完成这项设计，我们团队前往得克萨斯州大本德国家公园。 我们在多日的独木舟之旅中实地测试了装备，并从奇纳提山的壮丽景色中汲取灵感。
技术加持，助力探险
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。 平整接缝设计，令这款修身上衣舒适非凡，易于叠搭。
产品细节
- UPF 40+
- 91% 聚酯纤维/5% 羊毛/4% 氨纶
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 刺绣 ACG 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 马拉喀什橙/安全橙/暗赤褐/山峰白
- 款式： HV0582-833
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。