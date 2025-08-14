 
Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 男子速干防晒长袖上衣 - 浅卡其/杏茶色/苔木棕色/山峰白

浅卡其/杏茶色/苔木棕色/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 男子速干防晒长袖上衣可谓是理想之选。 Dri-FIT ADV 技术结合具有紫外线防护效果的华夫格针织面料，单穿或叠搭皆宜，缔造舒适穿着感受。


  • 显示颜色： 浅卡其/杏茶色/苔木棕色/山峰白
  • 款式： HV0586-229

灵感源自西得克萨斯

为打造这款上衣，Nike 团队前往美国西得克萨斯奇纳提山和大本德国家公园汲取设计灵感。 白天炎热，夜晚寒冷，这种气候激发了我们打造一款可轻松应对气温变化的上衣。

速干舒适

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

其他细节

  • 四向弹性华夫格针织面料搭配插肩设计，塑就自如运动体验
  • 加固缝线，经久耐穿

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣 ACG 标志
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 91% 聚酯纤维/5% 羊毛/4% 氨纶
  • 可机洗
