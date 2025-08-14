Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 男子速干防晒长袖上衣可谓是理想之选。 Dri-FIT ADV 技术结合具有紫外线防护效果的华夫格针织面料，单穿或叠搭皆宜，缔造舒适穿着感受。

为打造这款上衣，Nike 团队前往美国西得克萨斯奇纳提山和大本德国家公园汲取设计灵感。 白天炎热，夜晚寒冷，这种气候激发了我们打造一款可轻松应对气温变化的上衣。

Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园开展独木舟露营之旅时，Nike ACG "Chinati" Dri-FIT ADV 男子速干防晒长袖上衣可谓是理想之选。 Dri-FIT ADV 技术结合具有紫外线防护效果的华夫格针织面料，单穿或叠搭皆宜，缔造舒适穿着感受。

