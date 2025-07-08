Nike ACG "Cinder Cone"
男子夹克
21% 折让
Nike ACG "Cinder Cone" 男子夹克采用轻盈梭织面料，助你畅享非凡舒适的穿着体验。 天气放晴时，可轻松将其收纳至衣身内侧口袋中。
- 显示颜色： 足球灰/闪电蓝/闪电蓝/山峰白
- 款式： HJ2886-085
Nike ACG "Cinder Cone"
21% 折让
Nike ACG "Cinder Cone" 男子夹克采用轻盈梭织面料，助你畅享非凡舒适的穿着体验。 天气放晴时，可轻松将其收纳至衣身内侧口袋中。
轻松收纳，自由出行
衣身内侧口袋既可轻松收纳夹克，亦可作为额外存放空间，带来便存储体验。 借助随附的 ACG 三角钩环，在不穿时方便挂放折叠好的夹克。
灵感源自哥斯达黎加
在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。
其他细节
- 采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 拉链插手口袋设计，帮助安全收纳基本小物件
- 风帽背面和下摆搭配弹性抽绳与栓扣，可供自主调节贴合度
产品细节
- ACG 标志
- 左侧口袋的拉链头配有 ACG 鳄鱼头装饰
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 足球灰/闪电蓝/闪电蓝/山峰白
- 款式： HJ2886-085
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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