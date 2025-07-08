 
Nike ACG "Cinder Cone" 男子夹克 - 足球灰/闪电蓝/闪电蓝/山峰白

Nike ACG "Cinder Cone"

男子夹克

21% 折让

Nike ACG "Cinder Cone" 男子夹克采用轻盈梭织面料，助你畅享非凡舒适的穿着体验。 天气放晴时，可轻松将其收纳至衣身内侧口袋中。


  • 显示颜色： 足球灰/闪电蓝/闪电蓝/山峰白
  • 款式： HJ2886-085

Nike ACG "Cinder Cone"

21% 折让

Nike ACG "Cinder Cone" 男子夹克采用轻盈梭织面料，助你畅享非凡舒适的穿着体验。 天气放晴时，可轻松将其收纳至衣身内侧口袋中。

轻松收纳，自由出行

衣身内侧口袋既可轻松收纳夹克，亦可作为额外存放空间，带来便存储体验。 借助随附的 ACG 三角钩环，在不穿时方便挂放折叠好的夹克。

灵感源自哥斯达黎加

在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。

其他细节

  • 采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 拉链插手口袋设计，帮助安全收纳基本小物件
  • 风帽背面和下摆搭配弹性抽绳与栓扣，可供自主调节贴合度

产品细节

  • ACG 标志
  • 左侧口袋的拉链头配有 ACG 鳄鱼头装饰
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 足球灰/闪电蓝/闪电蓝/山峰白
  • 款式： HJ2886-085

尺寸与尺码

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