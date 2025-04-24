Nike ACG "Cinder Cone"

¥1,199

Nike ACG "Cinder Cone" 男子夹克采用轻盈梭织面料，助你畅享非凡舒适的穿着体验。 天气放晴时，可轻松将其收纳至衣身内侧口袋中。

轻松收纳，自由出行

衣身内侧口袋既可轻松收纳夹克，亦可作为额外存放空间，带来便存储体验。 借助随附的 ACG 三角钩环，在不穿时方便挂放折叠好的夹克。

灵感源自哥斯达黎加

在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。